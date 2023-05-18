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Сегодня, 11:20

Быстров считает, что Бакаеву нужно уходить из «Зенита»: «Полировать лавку рановато»

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Футболист Зелимхан Бакаев
Зелимхан Бакаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров в разговоре с «СЭ» прокомментировал ситуацию с игровым временем игрока команды из Санкт-Петербурга Зелимхана Бакаева.

«Бакаев сидит, играет в Counter-Strike неплохо, я видел, — сказал Быстров «СЭ». — Он сам должен принять решение. Если он хочет играть в футбол — нужна игровая практика. Если ты не можешь навязать конкуренцию Малкому и Клаудиньо, то, естественно, нужно уходить. Полировать лавку рановато. У Бакаева были шансы зацепиться, были кубковые матчи. Он не проявил себя так, как должен был, чтобы навязать конкуренцию. Вопросов нет, ему нужна практика. Для футболиста самое главное — играть».

Быстров также отметил, что агент Бакаева должен волноваться о трудоустройстве игрока.

«Тренироваться ты можешь целую жизнь, а играть не сможешь. Тут сомнений быть не должно ни у одного агента. Тут у агента должна быть головная боль лишь по поводу того, как устроить игрока в аренду, чтобы другой клуб смог платить какую-то часть зарплаты. И чтобы условия устраивали «Зенит». Только это должно волновать», — добавил Быстров.

Бакаев перешел в «Зенит» на правах свободного агента в июле 2022 года по истечении контракта со «Спартаком». За петербургскую команду хавбек провел 26 матчей, забил 3 гола и отметился 2 результативными передачами.

Соглашение Бакаева с «Зенитом» действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 2,7 миллиона евро.

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Владимир Быстров
Зелимхан Бакаев
ФК Зенит
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
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Квинси Промес

Квинси Промес

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П
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