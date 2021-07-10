Новый сезон молодежного первенства России стартует 23 июля

РПЛ на официальном сайте опубликовала календарь 1-го этапа молодежного первенства России сезона-2021/22.

Сезон стартует 23 июля, последний тур первого этапа запланирован на 3 декабря. Действующий победитель турнира — ЦСКА.

Как и в сезоне-2020/21, в молодежном первенстве выступят 20 команд, а турнир пройдет в два этапа. В первой части команды будут поделены на две группы по 10 участников в каждой и сыграют в них в два круга.

Во второй части команды, занявшие в группах места с 1-го по 5-е, объединятся в группу 1 и сыграют за победу в первенстве, а команды из вторых пятерок разыграют в группе 2 места с 11-го по 20-е.

Состав групп на сезон-2021/22

Группа А: «Академия Коноплева», «Динамо», «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Рубин», «Спартак», «Строгино», «Урал», «Уфа», ЦСКА.

Группа Б: «Арсенал», «Ахмат», «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Ростов», «Сочи», УОР №5, «Химки», «Чертаново».

Расписание матчей на первом этапе

1-й тур

23 июля (пятница)

Группа А

«Динамо» — ЦСКА

«Уфа» — «Строгино»

«Урал» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Академия Коноплева»

«Нижний Новгород» — «Рубин»

Группа Б

«Локомотив» — «Краснодар»

«Ахмат» — «Зенит»

«Ростов» — «Сочи»

«Химки» — УОР №5

«Чертаново» — «Арсенал»

2-й тур

27 июля (вторник)

Группа А

ЦСКА — «Строгино»

«Рубин» — «Урал»

«Уфа» — «Спартак»

«Академия Коноплева» — «Динамо»

«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»

Группа Б

«Зенит» — «Химки»

«Локомотив» — «Чертаново»

«Ахмат» — «Сочи»

«Краснодар» — «Ростов»

УОР №5 — «Арсенал»

3-й тур

30 июля (пятница)

Группа А

«Спартак» — «Крылья Советов»

«Рубин» — ЦСКА

«Строгино» — «Академия Коноплева»

«Динамо» — «Уфа»

«Нижний Новгород» — «Урал»

Группа Б

«Краснодар» — «Ахмат»

«Ростов» — «Зенит»

«Сочи» — УОР №5

«Арсенал» — «Локомотив»

«Чертаново» — «Химки»

4-й тур

6 августа (пятница)

Группа А

ЦСКА — «Уфа»

«Спартак» — «Строгино»

«Урал» — «Крылья Советов»

«Академия Коноплева» — «Рубин»

«Нижний Новгород» — «Динамо»

Группа Б

«Локомотив» — «Сочи»

«Арсенал» — «Зенит»

УОР №5 — «Ахмат»

«Химки» — «Ростов»

«Чертаново» — «Краснодар»

5-й тур

13 августа (пятница)

Группа А

ЦСКА — «Урал»

«Строгино» — «Динамо»

«Уфа» — «Нижний Новгород»

«Академия Коноплева» — «Спартак»

«Крылья Советов» — «Рубин»

Группа Б

«Зенит» — «Локомотив»

«Ахмат» — «Чертаново»

«Сочи» — «Краснодар»

УОР №5 — «Ростов»

«Химки» — «Арсенал»

6-й тур

20 августа (пятница)

Группа А

«Рубин» — «Строгино»

«Динамо» — «Спартак»

«Урал» — «Академия Коноплева»

«Крылья Советов» — «Уфа»

«Нижний Новгород» — ЦСКА

Группа Б

«Краснодар» — «Зенит»

«Локомотив» — «Химки»

«Ростов» — «Ахмат»

«Арсенал» — «Сочи»

«Чертаново» — УОР № 5

7-й тур

27 августа (пятница)

Группа А

ЦСКА — «Академия Коноплева»

«Спартак» — «Нижний Новгород»

«Строгино» — «Урал»

«Динамо» — «Крылья Советов»

«Уфа» — «Рубин»

Группа Б

«Зенит» — «Сочи»

«Арсенал» — «Краснодар»

УОР №5 — «Локомотив»

«Химки» — «Ахмат»

«Чертаново» — «Ростов»

30 августа — 8 сентября — пауза на матчи сборных

8-й тур

8 сентября (среда)

Группа Б

«Зенит» — «Чертаново»

10 сентября (пятница)

Группа А

ЦСКА — «Спартак»

«Рубин» — «Динамо»

«Строгино» — «Крылья Советов»

«Уфа» — «Урал»

«Академия Коноплева» — «Нижний Новгород»

Группа Б

«Краснодар» — УОР №5

«Ахмат» — «Арсенал»

«Ростов» — «Локомотив»

«Сочи» — «Химки»

14-15 сентября — 1-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)

9-й тур

17 сентября (пятница)

Группа А

«Спартак» — «Рубин» *

«Урал» — «Динамо»

«Академия Коноплева» — «Уфа»

«Крылья Советов» — ЦСКА

«Нижний Новгород» — «Строгино»

Группа Б

«Локомотив» — «Ахмат»

«Сочи» — «Чертаново»

«Арсенал» — «Ростов»

«Химки» — «Краснодар»

18 сентября (суббота)

Группа Б

УОР №5 — «Зенит»

10-й тур

24 сентября (пятница)

Группа А

«Рубин» — «Академия Коноплева»

«Строгино» — «Спартак»

«Динамо» — «Нижний Новгород»

«Уфа» — ЦСКА

«Крылья Советов» — «Урал»

Группа Б

«Зенит» — «Ахмат»

«Краснодар» — «Сочи»

«Ростов» — УОР №5

«Арсенал» — «Химки»

«Чертаново» — «Локомотив»

28-29 сентября — 2-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)

11-й тур

1 октября (пятница)

Группа А

ЦСКА — «Нижний Новгород»

«Спартак» — «Динамо» *

«Рубин» — «Крылья Советов»

«Строгино» — «Уфа»

«Академия Коноплева» — «Урал»

Группа Б

«Ахмат» — «Краснодар»

«Сочи» — «Ростов»

УОР №5 — «Чертаново»

«Химки» — «Локомотив»

2 октября (суббота)

Группа Б

«Зенит» — «Арсенал»

4-12 октября — пауза на матчи сборных

12-й тур

15 октября (пятница)

Группа А

«Динамо» — «Строгино»

«Уфа» — «Крылья Советов»

«Урал» — «Рубин»

«Академия Коноплева» — ЦСКА

«Нижний Новгород» — «Спартак»

Группа Б

«Ростов» — «Краснодар»

«Локомотив» — «Зенит»

«Сочи» — «Ахмат»

«Арсенал» — «Чертаново»

УОР №5 — «Химки»

19-20 октября — 3-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)

13-й тур

22 октября (пятница)

Группа А

ЦСКА — «Динамо»

«Спартак» — «Академия Коноплева» *

«Рубин» — «Уфа»

«Урал» — «Нижний Новгород»

«Крылья Советов» — «Строгино»

Группа Б

«Краснодар» — «Локомотив»

«Ахмат» — «Ростов»

«Арсенал» — УОР №5

«Химки» — «Сочи»

23 октября (суббота)

Группа Б

«Чертаново» — «Зенит»

14-й тур

29 октября (пятница)

Группа А

«Спартак» — «Урал»

«Строгино» — ЦСКА

«Динамо» — «Рубин»

«Академия Коноплева» — «Крылья Советов»

«Нижний Новгород» — «Уфа»

Группа Б

«Зенит» — «Краснодар»

«Ахмат» — УОР №5

«Ростов» — «Арсенал»

«Сочи» — «Локомотив»

«Химки» — «Чертаново»

2-3 ноября — 4-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)

15-й тур

5 ноября (пятница)

Группа А

ЦСКА — «Крылья Советов»

«Рубин» — «Спартак» *

«Строгино» — «Нижний Новгород»

«Динамо» — «Урал»

«Уфа» — «Академия Коноплева»

Группа Б

«Краснодар» — «Химки»

«Локомотив» — «Арсенал»

УОР №5 — «Сочи»

«Чертаново» — «Ахмат»

6 ноября (суббота)

Группа Б

«Зенит» — «Ростов»

8-16 ноября — пауза на матчи сборных

16-й тур

19 ноября (пятница)

Группа А

«Рубин» — «Нижний Новгород»

«Уфа» — «Динамо»

«Урал» — ЦСКА

«Академия Коноплева» — «Строгино»

«Крылья Советов» — «Спартак»

Группа Б

«Локомотив» — «Ростов»

«Арсенал» — «Ахмат»

УОР №5 — «Краснодар»

«Химки» — «Зенит»

«Чертаново» — «Сочи»

23-24 ноября — 5-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)

17-й тур

26 ноября (пятница)

Группа А

ЦСКА — «Рубин»

«Спартак» — «Уфа» *

«Динамо» — «Академия Коноплева»

«Урал» — «Строгино»

«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»

Группа Б

«Краснодар» — «Чертаново»

«Ахмат» — «Локомотив»

«Ростов» — «Химки»

«Сочи» — «Арсенал»

27 ноября (суббота)

Группа Б

«Зенит» — УОР №5

18-й тур

3 декабря (пятница)

Группа А

«Спартак» — ЦСКА

«Строгино» — «Рубин»

«Урал» — «Уфа»

«Крылья Советов» — «Динамо»

«Нижний Новгород» — «Академия Коноплева»

Группа Б

«Краснодар» — «Арсенал»

«Локомотив» — УОР №5

«Ахмат» — «Химки»

«Ростов» — «Чертаново»

«Сочи» — «Зенит»

7-8 декабря — 6-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)

*Даты матчей с участием молодежного состава «Спартака» могут измениться в случае участия команды в групповом этапе Юношеской лиги УЕФА