Новый сезон молодежного первенства России стартует 23 июля
РПЛ на официальном сайте опубликовала календарь 1-го этапа молодежного первенства России сезона-2021/22.
Сезон стартует 23 июля, последний тур первого этапа запланирован на 3 декабря. Действующий победитель турнира — ЦСКА.
Как и в сезоне-2020/21, в молодежном первенстве выступят 20 команд, а турнир пройдет в два этапа. В первой части команды будут поделены на две группы по 10 участников в каждой и сыграют в них в два круга.
Во второй части команды, занявшие в группах места с 1-го по 5-е, объединятся в группу 1 и сыграют за победу в первенстве, а команды из вторых пятерок разыграют в группе 2 места с 11-го по 20-е.
Состав групп на сезон-2021/22
Группа А: «Академия Коноплева», «Динамо», «Крылья Советов», «Нижний Новгород», «Рубин», «Спартак», «Строгино», «Урал», «Уфа», ЦСКА.
Группа Б: «Арсенал», «Ахмат», «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», «Ростов», «Сочи», УОР №5, «Химки», «Чертаново».
Расписание матчей на первом этапе
1-й тур
23 июля (пятница)
Группа А
«Динамо» — ЦСКА
«Уфа» — «Строгино»
«Урал» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Академия Коноплева»
«Нижний Новгород» — «Рубин»
Группа Б
«Локомотив» — «Краснодар»
«Ахмат» — «Зенит»
«Ростов» — «Сочи»
«Химки» — УОР №5
«Чертаново» — «Арсенал»
2-й тур
27 июля (вторник)
Группа А
ЦСКА — «Строгино»
«Рубин» — «Урал»
«Уфа» — «Спартак»
«Академия Коноплева» — «Динамо»
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»
Группа Б
«Зенит» — «Химки»
«Локомотив» — «Чертаново»
«Ахмат» — «Сочи»
«Краснодар» — «Ростов»
УОР №5 — «Арсенал»
3-й тур
30 июля (пятница)
Группа А
«Спартак» — «Крылья Советов»
«Рубин» — ЦСКА
«Строгино» — «Академия Коноплева»
«Динамо» — «Уфа»
«Нижний Новгород» — «Урал»
Группа Б
«Краснодар» — «Ахмат»
«Ростов» — «Зенит»
«Сочи» — УОР №5
«Арсенал» — «Локомотив»
«Чертаново» — «Химки»
4-й тур
6 августа (пятница)
Группа А
ЦСКА — «Уфа»
«Спартак» — «Строгино»
«Урал» — «Крылья Советов»
«Академия Коноплева» — «Рубин»
«Нижний Новгород» — «Динамо»
Группа Б
«Локомотив» — «Сочи»
«Арсенал» — «Зенит»
УОР №5 — «Ахмат»
«Химки» — «Ростов»
«Чертаново» — «Краснодар»
5-й тур
13 августа (пятница)
Группа А
ЦСКА — «Урал»
«Строгино» — «Динамо»
«Уфа» — «Нижний Новгород»
«Академия Коноплева» — «Спартак»
«Крылья Советов» — «Рубин»
Группа Б
«Зенит» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Чертаново»
«Сочи» — «Краснодар»
УОР №5 — «Ростов»
«Химки» — «Арсенал»
6-й тур
20 августа (пятница)
Группа А
«Рубин» — «Строгино»
«Динамо» — «Спартак»
«Урал» — «Академия Коноплева»
«Крылья Советов» — «Уфа»
«Нижний Новгород» — ЦСКА
Группа Б
«Краснодар» — «Зенит»
«Локомотив» — «Химки»
«Ростов» — «Ахмат»
«Арсенал» — «Сочи»
«Чертаново» — УОР № 5
7-й тур
27 августа (пятница)
Группа А
ЦСКА — «Академия Коноплева»
«Спартак» — «Нижний Новгород»
«Строгино» — «Урал»
«Динамо» — «Крылья Советов»
«Уфа» — «Рубин»
Группа Б
«Зенит» — «Сочи»
«Арсенал» — «Краснодар»
УОР №5 — «Локомотив»
«Химки» — «Ахмат»
«Чертаново» — «Ростов»
30 августа — 8 сентября — пауза на матчи сборных
8-й тур
8 сентября (среда)
Группа Б
«Зенит» — «Чертаново»
10 сентября (пятница)
Группа А
ЦСКА — «Спартак»
«Рубин» — «Динамо»
«Строгино» — «Крылья Советов»
«Уфа» — «Урал»
«Академия Коноплева» — «Нижний Новгород»
Группа Б
«Краснодар» — УОР №5
«Ахмат» — «Арсенал»
«Ростов» — «Локомотив»
«Сочи» — «Химки»
14-15 сентября — 1-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)
9-й тур
17 сентября (пятница)
Группа А
«Спартак» — «Рубин» *
«Урал» — «Динамо»
«Академия Коноплева» — «Уфа»
«Крылья Советов» — ЦСКА
«Нижний Новгород» — «Строгино»
Группа Б
«Локомотив» — «Ахмат»
«Сочи» — «Чертаново»
«Арсенал» — «Ростов»
«Химки» — «Краснодар»
18 сентября (суббота)
Группа Б
УОР №5 — «Зенит»
10-й тур
24 сентября (пятница)
Группа А
«Рубин» — «Академия Коноплева»
«Строгино» — «Спартак»
«Динамо» — «Нижний Новгород»
«Уфа» — ЦСКА
«Крылья Советов» — «Урал»
Группа Б
«Зенит» — «Ахмат»
«Краснодар» — «Сочи»
«Ростов» — УОР №5
«Арсенал» — «Химки»
«Чертаново» — «Локомотив»
28-29 сентября — 2-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)
11-й тур
1 октября (пятница)
Группа А
ЦСКА — «Нижний Новгород»
«Спартак» — «Динамо» *
«Рубин» — «Крылья Советов»
«Строгино» — «Уфа»
«Академия Коноплева» — «Урал»
Группа Б
«Ахмат» — «Краснодар»
«Сочи» — «Ростов»
УОР №5 — «Чертаново»
«Химки» — «Локомотив»
2 октября (суббота)
Группа Б
«Зенит» — «Арсенал»
4-12 октября — пауза на матчи сборных
12-й тур
15 октября (пятница)
Группа А
«Динамо» — «Строгино»
«Уфа» — «Крылья Советов»
«Урал» — «Рубин»
«Академия Коноплева» — ЦСКА
«Нижний Новгород» — «Спартак»
Группа Б
«Ростов» — «Краснодар»
«Локомотив» — «Зенит»
«Сочи» — «Ахмат»
«Арсенал» — «Чертаново»
УОР №5 — «Химки»
19-20 октября — 3-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)
13-й тур
22 октября (пятница)
Группа А
ЦСКА — «Динамо»
«Спартак» — «Академия Коноплева» *
«Рубин» — «Уфа»
«Урал» — «Нижний Новгород»
«Крылья Советов» — «Строгино»
Группа Б
«Краснодар» — «Локомотив»
«Ахмат» — «Ростов»
«Арсенал» — УОР №5
«Химки» — «Сочи»
23 октября (суббота)
Группа Б
«Чертаново» — «Зенит»
14-й тур
29 октября (пятница)
Группа А
«Спартак» — «Урал»
«Строгино» — ЦСКА
«Динамо» — «Рубин»
«Академия Коноплева» — «Крылья Советов»
«Нижний Новгород» — «Уфа»
Группа Б
«Зенит» — «Краснодар»
«Ахмат» — УОР №5
«Ростов» — «Арсенал»
«Сочи» — «Локомотив»
«Химки» — «Чертаново»
2-3 ноября — 4-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)
15-й тур
5 ноября (пятница)
Группа А
ЦСКА — «Крылья Советов»
«Рубин» — «Спартак» *
«Строгино» — «Нижний Новгород»
«Динамо» — «Урал»
«Уфа» — «Академия Коноплева»
Группа Б
«Краснодар» — «Химки»
«Локомотив» — «Арсенал»
УОР №5 — «Сочи»
«Чертаново» — «Ахмат»
6 ноября (суббота)
Группа Б
«Зенит» — «Ростов»
8-16 ноября — пауза на матчи сборных
16-й тур
19 ноября (пятница)
Группа А
«Рубин» — «Нижний Новгород»
«Уфа» — «Динамо»
«Урал» — ЦСКА
«Академия Коноплева» — «Строгино»
«Крылья Советов» — «Спартак»
Группа Б
«Локомотив» — «Ростов»
«Арсенал» — «Ахмат»
УОР №5 — «Краснодар»
«Химки» — «Зенит»
«Чертаново» — «Сочи»
23-24 ноября — 5-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)
17-й тур
26 ноября (пятница)
Группа А
ЦСКА — «Рубин»
«Спартак» — «Уфа» *
«Динамо» — «Академия Коноплева»
«Урал» — «Строгино»
«Нижний Новгород» — «Крылья Советов»
Группа Б
«Краснодар» — «Чертаново»
«Ахмат» — «Локомотив»
«Ростов» — «Химки»
«Сочи» — «Арсенал»
27 ноября (суббота)
Группа Б
«Зенит» — УОР №5
18-й тур
3 декабря (пятница)
Группа А
«Спартак» — ЦСКА
«Строгино» — «Рубин»
«Урал» — «Уфа»
«Крылья Советов» — «Динамо»
«Нижний Новгород» — «Академия Коноплева»
Группа Б
«Краснодар» — «Арсенал»
«Локомотив» — УОР №5
«Ахмат» — «Химки»
«Ростов» — «Чертаново»
«Сочи» — «Зенит»
7-8 декабря — 6-й тур группового этапа Юношеской лиги УЕФА с участием «Зенита» и «Спартака» (в случае выхода основной команды «Спартака» в групповой этап Лиги чемпионов)
*Даты матчей с участием молодежного состава «Спартака» могут измениться в случае участия команды в групповом этапе Юношеской лиги УЕФА
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