Фомин избежал серьезной травмы, вопрос участия в матче с «Крыльями» решится на следующей неделе

Как стало известно «СЭ», по итогам обследования МРТ полузащитнику «Динамо» Даниилу Фомину удалось избежать серьезного повреждения. 25-летний игрок будет полноценно готовиться к следующему матчу бело-голубых против «Крыльев Советов». Однако решение о возможном участии Фомина в матче 4-го тура РПЛ будет принимать медицинский штаб «Динамо».

Ранее россиянин получил повреждение в середине первого тайма, когда заработал пенальти в ворота «Факела».

Матч с «Факелом» стал для Фомина третьим в сезоне-2022/23. На счету игрока 1 гол в нынешнем сезоне — он забил в игре 2-го тура РПЛ с «Торпедо» (4:0).