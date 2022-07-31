«Нижний Новгород» — ЦСКА: Зделар дебютировал за армейцев

Полузащитник ЦСКА Саша Зделар дебютировал за команду в матче 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».

27-летний серб появился на поле на 77-й минуте, он заменил Константина Кучаева.

Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» 28 июля. Футболист подписал контракт с красно-синими на 3 года с опцией продления еще на один год.