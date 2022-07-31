«Нижний Новгород» — ЦСКА: Зделар дебютировал за армейцев
Полузащитник ЦСКА Саша Зделар дебютировал за команду в матче 3-го тура РПЛ против «Нижнего Новгорода».
27-летний серб появился на поле на 77-й минуте, он заменил Константина Кучаева.
Зделар перешел в ЦСКА из «Партизана» 28 июля. Футболист подписал контракт с красно-синими на 3 года с опцией продления еще на один год.
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|2
|0
|0
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|6
|
3
|Сочи
|3
|2
|0
|1
|5-5
|6
|
4
|Динамо
|3
|1
|2
|0
|8-4
|5
|
5
|Спартак
|2
|1
|1
|0
|5-2
|4
|
6
|Ахмат
|3
|1
|1
|1
|4-4
|4
|
7
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|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
8
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|1
|1
|1
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|4
|
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|1
|0
|1
|4-5
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|
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|1
|0
|1
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|
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|2
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|
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|2
|0
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|1
|1-4
|1
|
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|Торпедо
|2
|0
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|2
|1-7
|0
|
16
|Урал
|3
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|0
|3
|1-8
|0
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|29.07
|18:00
|
Урал – Краснодар
|1 : 3
|30.07
|15:00
|
Факел – Динамо
|3 : 3
|30.07
|17:30
|
Зенит – Локомотив
|5 : 0
|30.07
|20:00
|
Сочи – Ахмат
|2 : 1
|31.07
|15:00
|
Н. Новгород – ЦСКА
|- : -
|31.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|31.07
|17:30
|
Кр. Советов – Торпедо
|- : -
|31.07
|20:00
|
Ростов – Химки
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|Г
|
|
Федор Смолов
Динамо
|4
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|4
|
|
Владимир Сычевой
Оренбург
|3
|П
|
|
Батраз Гурциев
Оренбург
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|
|
Даниил Уткин
Ростов
|2
|
|
Арсен Захарян
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Лео Гогличидзе
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|2
|1
|0
|
|
Александр Черников
Краснодар
|2
|1
|0
|
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Дмитрий Баринов
Локомотив
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|1
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