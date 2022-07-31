Генеральный директор «Спартака» не рассчитывает на возвращение Роши в команду

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков заявил, что московский клуб не рассчитывает на возвращение нападающего Педро Роши в команду. В данный момент бразильский форвард выступает за «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды.

«Какая ситуация с Педро Рошей? Пока никакая, он находится в расположении «Атлетико». Собирается ли клуб на него рассчитывать в этом году? Я думаю, что нет. Будем расставаться», — приводит ТАСС слова Мележикова.

Роша перешел в «Спартак» из «Гремио» летом 2017 года за 12 миллионов евро. В составе московского клуба нападающий провел 19 матчей, забив в них 1 мяч и отдав 2 результативные передачи. Контракт 27-летнего бразильца с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2023 года.