Мостовой — об Абаскале: «Не хочу лишнюю рекламу ему делать. Говорите больше про людей, которые всю свою жизнь отдали футболу»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» высказался о главном тренере «Спартака» Гильермо Абаскале.

«Я про Абаскаля уже давным-давно все сказал. Я не хочу лишнюю рекламу ему делать. Меньше говорите про Абаскаля, говорите больше про людей, которые всю свою жизнь отдали футболу», — сказал Мостовой «СЭ».

Абаскаль возглавляет красно-белых с июня 2022 года. Контракт испанца с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

«Спартак» находится на седьмом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка в 21 матче.