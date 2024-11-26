Шалимов назвал правильным назначение пенальти в матче «Химки» — «Краснодар»

Тренер Игорь Шалимов рассказал о матче 16-го тура РПЛ между «Химками» и «Краснодаром» (2:2).

«Тяжелая игра. «Химки» снова играли от обороны — просто встали и стояли, а первый удар в створ это гол Руденко в самом конце. У «Краснодара» игра не поменялась, команда доминировала, и в принципе, можно согласиться с Мусаевым о том, что претензий к команде нет, играли неплохо.

Во втором тайме все решили индивидуальные ошибки, которые приводили к голам. В эпизоде с голом Газинского у многих возникли вопросы к Джикии, после скидки которого Газинский и поразил ворота. Но я бы обратил внимание на то, что мяч пропускать Джикия не мог — там был Кордоба, который караулил отскок. Теперь по пенальти в конце игры. На мой взгляд, это правильное решение, нападающий игрок опережал защитника в борьбе за мяч, и тот ударил по ноге», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

По итогам 16 туров «Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (13) располагаются на 12-й строчке.