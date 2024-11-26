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Сегодня, 15:35

Шалимов назвал правильным назначение пенальти в матче «Химки» — «Краснодар»

Камила Абдурахманова
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Тренер Игорь Шалимов рассказал о матче 16-го тура РПЛ между «Химками» и «Краснодаром» (2:2).

«Тяжелая игра. «Химки» снова играли от обороны — просто встали и стояли, а первый удар в створ это гол Руденко в самом конце. У «Краснодара» игра не поменялась, команда доминировала, и в принципе, можно согласиться с Мусаевым о том, что претензий к команде нет, играли неплохо.

Во втором тайме все решили индивидуальные ошибки, которые приводили к голам. В эпизоде с голом Газинского у многих возникли вопросы к Джикии, после скидки которого Газинский и поразил ворота. Но я бы обратил внимание на то, что мяч пропускать Джикия не мог — там был Кордоба, который караулил отскок. Теперь по пенальти в конце игры. На мой взгляд, это правильное решение, нападающий игрок опережал защитника в борьбе за мяч, и тот ударил по ноге», — сказал Шалимов «РБ Спорт».

По итогам 16 туров «Краснодар» с 38 очками идет на второй позиции в турнирной таблице РПЛ. «Химки» (13) располагаются на 12-й строчке.

Источник: «РБ Спорт»
Игорь Шалимов
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Химки
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 12 3 1 34-7 39
2
 Краснодар 16 11 5 0 34-9 38
3
 Локомотив 16 11 1 4 32-23 34
4
 Спартак 16 9 4 3 30-14 31
5
 Динамо 16 9 4 3 32-18 31
6
 ЦСКА 16 8 3 5 25-12 27
7
 Рубин 16 6 4 6 20-22 22
8
 Ростов 16 5 5 6 22-27 20
9
 Пари НН 16 4 4 8 15-27 16
10
 Акрон 16 4 4 8 19-33 16
11
 Динамо Мх 16 3 7 6 9-14 16
12
 Кр. Советов 16 4 3 9 15-24 15
13
 Химки 16 2 7 7 18-30 13
14
 Факел 16 2 7 7 11-24 13
15
 Ахмат 16 1 6 9 14-31 9
16
 Оренбург 16 1 5 10 16-31 8
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30.11 14:00
Акрон – Оренбург
 - : -
30.11 16:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
30.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
1.12 14:00
Локомотив – Химки
 - : -
1.12 16:30
Зенит – Кр. Советов
 - : -
1.12 19:00
Динамо Мх – Факел
 - : -
1.12 19:30
Краснодар – Спартак
 - : -
2.12 19:00
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 - : -
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