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Семшов: «Для стабильности «Зениту» надо попытаться сохранить нынешний состав, но все будет зависеть от Клаудиньо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «РБ Спорт» прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зенит».

«Зенит» может купить любого футболиста. Еще нужно понимать, уйдет ли Клаудиньо. Было бы лучше, если бы он остался. Тройка Вендел, Клаудиньо, Барриос уже сыгралась. Футболисты «Зенита» чувствуют себя увереннее с ними. Иличу понадобится время, чтобы влиться в коллектив. Было видно, как в прошлом сезоне тяжело адаптировались новички. Для стабильности «Зениту» надо попытаться сохранить нынешний состав, но все будет зависеть от Клаудиньо», – цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что 27-летний бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.

Источник: «РБ Спорт»
Иван Илич
Игорь Семшов
Клаудиньо
Футбол
ФК Зенит
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 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
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 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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