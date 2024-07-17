Семшов: «Для стабильности «Зениту» надо попытаться сохранить нынешний состав, но все будет зависеть от Клаудиньо»
Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «РБ Спорт» прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зенит».
«Зенит» может купить любого футболиста. Еще нужно понимать, уйдет ли Клаудиньо. Было бы лучше, если бы он остался. Тройка Вендел, Клаудиньо, Барриос уже сыгралась. Футболисты «Зенита» чувствуют себя увереннее с ними. Иличу понадобится время, чтобы влиться в коллектив. Было видно, как в прошлом сезоне тяжело адаптировались новички. Для стабильности «Зениту» надо попытаться сохранить нынешний состав, но все будет зависеть от Клаудиньо», – цитирует «РБ Спорт» Семшова.
Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что 27-летний бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.
Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
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|И
|В
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|+/-
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1
|Зенит
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2
|Краснодар
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|0
|0
|0-0
|0
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3
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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7
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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8
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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9
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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10
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Химки
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Динамо Мх
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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16
|Акрон
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|20.07
|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
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Пари НН – Рубин
|- : -