Семшов: «Для стабильности «Зениту» надо попытаться сохранить нынешний состав, но все будет зависеть от Клаудиньо»

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов в разговоре с «РБ Спорт» прокомментировал возможный трансфер полузащитника «Торино» Ивана Илича в «Зенит».

«Зенит» может купить любого футболиста. Еще нужно понимать, уйдет ли Клаудиньо. Было бы лучше, если бы он остался. Тройка Вендел, Клаудиньо, Барриос уже сыгралась. Футболисты «Зенита» чувствуют себя увереннее с ними. Иличу понадобится время, чтобы влиться в коллектив. Было видно, как в прошлом сезоне тяжело адаптировались новички. Для стабильности «Зениту» надо попытаться сохранить нынешний состав, но все будет зависеть от Клаудиньо», – цитирует «РБ Спорт» Семшова.

Ранее сообщалось, что Клаудиньо близок к переходу во «Фламенго» за 18 миллионов евро. Отмечалось, что 27-летний бразилец согласовал условия личного контракта с командой из Рио-де-Жанейро.

Клаудиньо выступает за «Зенит» с 2021 года. Он провел за команду 105 матчей, забил 20 голов и сделал 26 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.