Мулдаров: «Думаю, Алип станет в новом сезоне твердым игроком основы «Зенита»

Экс-игрок сборной Казахстана Алексей Мулдаров считает, что защитник Нуралы Алип станет игроком основы «Зенита» в новом сезоне.

«Алип хорошо себя зарекомендовал в прошлых играх. Думаю, в аренду он не уйдет. Думаю, станет в новом сезоне твердым игроком основы «Зенита». Он уже почувствовал, что это такое в прошлом сезоне. И, думаю, ему уже так трудно не будет», — цитирует Legalbet.kz Мулдарова.

В сезоне-2023/24 Алип сыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч.