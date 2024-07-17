Мулдаров: «Думаю, Алип станет в новом сезоне твердым игроком основы «Зенита»
Экс-игрок сборной Казахстана Алексей Мулдаров считает, что защитник Нуралы Алип станет игроком основы «Зенита» в новом сезоне.
«Алип хорошо себя зарекомендовал в прошлых играх. Думаю, в аренду он не уйдет. Думаю, станет в новом сезоне твердым игроком основы «Зенита». Он уже почувствовал, что это такое в прошлом сезоне. И, думаю, ему уже так трудно не будет», — цитирует Legalbet.kz Мулдарова.
В сезоне-2023/24 Алип сыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч.
Источник: Legalbet.kz
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