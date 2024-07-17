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Мулдаров: «Думаю, Алип станет в новом сезоне твердым игроком основы «Зенита»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной Казахстана Алексей Мулдаров считает, что защитник Нуралы Алип станет игроком основы «Зенита» в новом сезоне.

«Алип хорошо себя зарекомендовал в прошлых играх. Думаю, в аренду он не уйдет. Думаю, станет в новом сезоне твердым игроком основы «Зенита». Он уже почувствовал, что это такое в прошлом сезоне. И, думаю, ему уже так трудно не будет», — цитирует Legalbet.kz Мулдарова.

В сезоне-2023/24 Алип сыграл 37 матчей за «Зенит» во всех турнирах и забил один мяч.

Источник: Legalbet.kz
Нуралы Алип
Футбол
ФК Зенит
Алексей Мулдаров
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
6
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
11
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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13
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