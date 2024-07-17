Жирков призвал давать шанс молодым российским игрокам
Бывший футболист «Челси» Юрий Жирков заявил, что давать шанс молодым российским игрокам. Он добавил, легионеры приезжают в Россию за деньгами.
«Надо давать шансы молодым российским футболистам. Легионеры приезжают в Россию за деньгами, а потом говорят плохие слова про нашу страну — как им плохо жилось и все такое, блин. Надо рассчитывать на нашу молодежь», — заявил Жирков «РБ Спорт».
Ссезона-2022/23 в Российской премьер-лиге (РПЛ) действует лимит на легионеров в количестве до 14 иностранцев в заявке, из которых одновременно на поле могут находиться не более восьми игроков.
Источник: РБ Спорт
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5
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10
|Ахмат
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11
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13
|Пари НН
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15
|Динамо Мх
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|15:00
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Локомотив – Акрон
|- : -
|20.07
|17:30
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Кр. Советов – Зенит
|- : -
|20.07
|20:00
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Ростов – ЦСКА
|- : -
|20.07
|20:00
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Динамо – Факел
|- : -
|21.07
|17:30
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Оренбург – Спартак
|- : -
|21.07
|20:00
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Ахмат – Краснодар
|- : -
|21.07
|20:00
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Химки – Динамо Мх
|- : -
|22.07
|20:00
|
Пари НН – Рубин
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