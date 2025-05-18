Осинькин: «Изменения в составе «Спартака» повлияют на ход игры»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин рассказал о травмированных игроках перед матчем 29-го тура РПЛ со «Спартаком».

«У нас есть травмы. У Зиньковского и Олейникова повреждения, а Солдатенков не восстановился после инфекции. Не могу сказать, что мы сейчас дали длинную плохую серию, у нас ситуация в таблице под контролем. Хочется всегда побеждать, но, считаю, что у нас достойная весна.

Изменения в составе «Спартака» повлияют на ход игры. Понятно, что это те люди, которые получили шанс после кубкового матча. Они будут доказывать. И уровень этих футболистов очень высокий», — сказал Осинькин в эфире «Матч Премьер».

Матч «Крыльев Советов» — «Спартак» пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 13.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.