Станкович — о составе на матч с «Крыльями»: «Это правильный момент для того, чтобы сделать изменения»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович объяснил стартовый состав на матч 29-го тура РПЛ с «Крыльями Советов».

— Мы много потратили энергии в матче на Кубок. И физически и эмоционально. Поражение [от «Ростова»] было для нас большим ударом. Думаю, что сейчас правильный момент для того, чтобы сделать эти изменения в составе.

Появятся ли лидеры на поле по ходу матча? Да, конечно, они сыграют. 100 процентов. Если мы их поставили в заявку, значит они нам помогут во втором тайме. Будем смотреть как будет складываться игра, — сказал Станкович перед матчем в эфире «Матч Премьер».

Игра пройдет на стадионе «Самара Арена». Начало — в 13.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.