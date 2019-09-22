Игорь Лещук: «Подошел к фанатам, потому что они кричали про тренера и игроков»

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук после матча с «Сочи» (2:3) рассказал, почему решил подойти к фанатской трибуне в перерыве матча.

— Болельщики позвали вас после первого тайма? Или вы сами подошли?

— Сам. Потому что болельщики начали кричать про тренера и игроков. С посылом, что так нельзя играть.

Для команды это тяжело, нужно было до последней минуты поддерживать команду, о чем я и попросил. Так и получилось — но в конце матча высказали недовольство

— Почему вся команда не вышла к болельщикам после матча? Только пять игроков было.

— Тяжело в такой ситуации найти в себе силы. Не та игра, которую мы хотели. Все прекрасно понимают, что это не годится.

— Есть понимание, почему такая игра?

— В первом тайме вышли не очень хорошо, не было агрессии в атаку. Заболотный забил гол — не знаю, насколько случайный для него. В раздевалке с ребятами поговорили, нужно играть с максимальной самоотдачей. Я тоже ребятам говорил — что бы не происходило, надо играть до конца. (Ярослав Сусов, Константин Колмаков)

После поражения от «Сочи» (2:3) «Динамо» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ.

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