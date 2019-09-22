«Вы второй сезон стараетесь, дайте результат!» Перепалка фанатов «Динамо» и вратаря Игоря Лещука
В перерыве матча «Динамо» — «Сочи» болельщики хозяев вступили в перепалку с вратарем команды.
«После игры все оскорбления. Давайте поддержим команду, во втором тайме постараемся выйти и забить!» — попросил фанатов «Динамо» вратарь бело-голубых Игорь Лещук.
«Вы второй сезон стараетесь, нужен результат! Сделайте, пожалуйста»
«Мы за вас, вы — за нас!»
После этого фанаты бело-голубых стали скандировать фамилию вратаря и хлопать. (Ярослав Сусов)
? «Вы второй сезон стараетесь, нужен результат! Сделайте, пожалуйста»— СЭ Футбол (@se_football) September 22, 2019
? «Мы за вас, вы — за нас!»
? Вратарь бело-голубых Игорь Лещук и болельщики «Динамо» pic.twitter.com/BhvJgxhlep
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