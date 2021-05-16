Игорь Лебедев: «Спартак» на сегодняшний день сильнее. Посмотрим, как они пройдут квалификацию ЛЧ»

Депутат Госдумы РФ, болельщик «Локомотива» Игорь Лебедев подвел итоги сезона-2020/21 для железнодорожников.

«Этот сезон был непростым, — сказал Лебедев «СЭ». — В первой части чемпионата «Локомотив» закончил не очень выразительно. Были на девятом месте, в очередной раз вылетели из группового этапа Лиги чемпионов. Зимний перерыв позволили Николичу показать свои тренерские способности. Во второй части чемпионата «Локомотив» играл лучше, чем все команды РПЛ. Тренер показал свой уровень профессионализма. Конечно, еще поддержка болельщиков сыграла свою роль. Мы видели, как болельщики поддерживали команду после зимнего ухода Кикнадзе».

Лебедев также оценил попадание «Спартака» в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

«Конечно, все болельщики ожидали сегодня чуда от игроков «Ахмата», но его не случилось. Надо было выигрывать свои матчи. Это спорт. «Спартак» на сегодняшний день сильнее. Посмотрим, как они смогут пройти квалификацию Лиги чемпионов. «Локомотив» же не остался без трофея, взяли кубок. Летом сыграем в Суперкубке, еще и напрямую попали в Лигу Европы. Считаю, что «Локомотив» этот год закончил хорошо», — добавил Лебедев.

В чемпионате России-2020/21 «Локомотив» занял третьее место (56 очков) и попал в групповую стадию Лиги Европы. «Спартак» с 57 очками стал вторым и получил путевку в квалификационный раунд Лиги чемпионов.

(Артем Бухаев)