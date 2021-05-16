Дзюба о победе в гонке бомбардиров: «Обязательно буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свою победу в гонке бомбардиров по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ.

«Эмоции — самые восхитительные. Буду проставляться, обязательно. Сын родился третий, я двухсотый гол забил, сделал покер, еще и обогнал Сердара. Сердар, наверное, с коня упал. Помню ли, когда в последний раз забивал 4 гола? За сборную как-то забивал... Здесь по-моему! Да, здесь,в Саранске с Сан-Марино, точно! Очень люблю этот стадион. Спасибо моим партнерам, очень рад, что Сутормин в конце забил. 5 голов — кажется, повторили рекорд «Спартака», где-то читал. Важно ли побить рекорд «Спартака»? Нет, просто приятно бить рекорды. Когда закончишь — будешь вспоминать именно такие мгновения», — сказал в эфире «Матч ТВ» Дзюба.

Дзюба забил 4 гола в матче заключительного, 30-го тура чемпионата против «Тамбова» (5:1) и обогнал своего одноклубника, Сердара Азмуна в списке бомбардиров. На счету Дзюбы 20 голов, у Азмуна — 19 мячей.