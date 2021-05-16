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Дзюба о победе в гонке бомбардиров: «Обязательно буду проставляться. Азмун, наверное, с коня упал»

17:13
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал свою победу в гонке бомбардиров по итогам сезона-2020/21 Тинькофф РПЛ.

«Эмоции — самые восхитительные. Буду проставляться, обязательно. Сын родился третий, я двухсотый гол забил, сделал покер, еще и обогнал Сердара. Сердар, наверное, с коня упал. Помню ли, когда в последний раз забивал 4 гола? За сборную как-то забивал... Здесь по-моему! Да, здесь,в Саранске с Сан-Марино, точно! Очень люблю этот стадион. Спасибо моим партнерам, очень рад, что Сутормин в конце забил. 5 голов — кажется, повторили рекорд «Спартака», где-то читал. Важно ли побить рекорд «Спартака»? Нет, просто приятно бить рекорды. Когда закончишь — будешь вспоминать именно такие мгновения», — сказал в эфире «Матч ТВ» Дзюба.

Дзюба забил 4 гола в матче заключительного, 30-го тура чемпионата против «Тамбова» (5:1) и обогнал своего одноклубника, Сердара Азмуна в списке бомбардиров. На счету Дзюбы 20 голов, у Азмуна — 19 мячей.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69

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