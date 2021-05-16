Валерий Карпин: «Судья подумал, что я бросил в него бутылку»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:3).
В самом конце встречи Карпин получил красную карточку. Ростов занял итоговое девятое место в таблице. «Краснодар» — десятое.
— Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще что случилось, поэтому спрашивал у арбитра почему он меня удалил, — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».
— Как оцените игру команды?
— Смотря с чем сравнивать. Если брать в расчет игру против «Урала» — лучше. В плане самоотдачи, борьбы. В первом тайме нас наказали за потерю мяча возле своей штрафной. Все остальное было намного лучше, чем было.
— Мамаев покинул поле в первом тайме. Есть понимание, насколько тяжелое повреждение?
— Пока нет.
— Подведите итог сезона.
— Он неудовлетворителен в плане результата. Хотели другого. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Это не только у нас. С точки зрения игры — есть над чем работать.
— «Ростов» часто обновляется. Стоит ждать изменений в межсезонье, или сейчас мы видим тот костяк, который будет играть и дальше?
— Если не случится ничего сверхъестественного — да. Хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон. Понятно, при этом будут какие-то изменения.
— Соу останется в «Ростове»?
— Я так понимаю, да.
— Изменения в стартовом составе — реакция на матч против «Урала»?
— В какой-то степени да. То, что произошло в той игре, мягко говоря, никого не устраивает. Были изменения.
— Выход на поле Рудакова — вознаграждение за работу на тренировках в течение сезона, или Песьяков по каким-то причинам не смог сыграть?
— И то и другое. Сергею «заклинило» шею, а Рудаков заслужил сыграть.
— Уже известно как пройдет межсезонье?
— Да, все расскажем позже.
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