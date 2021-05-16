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Валерий Карпин: «Судья подумал, что я бросил в него бутылку»

17:05
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Валерий Карпин. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин подвел итоги матча 30-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара» (1:3).

В самом конце встречи Карпин получил красную карточку. Ростов занял итоговое девятое место в таблице. «Краснодар» — десятое.

— Судья подумал, что я бросил в него бутылку. Комплекс какой-то. Я не понимал вообще что случилось, поэтому спрашивал у арбитра почему он меня удалил, — приводит слова Карпина пресс-служба «Ростова».

— Как оцените игру команды?

— Смотря с чем сравнивать. Если брать в расчет игру против «Урала» — лучше. В плане самоотдачи, борьбы. В первом тайме нас наказали за потерю мяча возле своей штрафной. Все остальное было намного лучше, чем было.

— Мамаев покинул поле в первом тайме. Есть понимание, насколько тяжелое повреждение?

— Пока нет.

— Подведите итог сезона.

— Он неудовлетворителен в плане результата. Хотели другого. Он был сложным со всех точек зрения. Не было предсезонной подготовки, много травм. Это не только у нас. С точки зрения игры — есть над чем работать.

— «Ростов» часто обновляется. Стоит ждать изменений в межсезонье, или сейчас мы видим тот костяк, который будет играть и дальше?

— Если не случится ничего сверхъестественного — да. Хотелось бы с этими футболистами начать следующий сезон. Понятно, при этом будут какие-то изменения.

— Соу останется в «Ростове»?

— Я так понимаю, да.

— Изменения в стартовом составе — реакция на матч против «Урала»?

— В какой-то степени да. То, что произошло в той игре, мягко говоря, никого не устраивает. Были изменения.

— Выход на поле Рудакова — вознаграждение за работу на тренировках в течение сезона, или Песьяков по каким-то причинам не смог сыграть?

— И то и другое. Сергею «заклинило» шею, а Рудаков заслужил сыграть.

— Уже известно как пройдет межсезонье?

— Да, все расскажем позже.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Атлетик
Реал

П2

25%

1.53

ТМ 2.5

19%

2.14

ИТБ2 (1.5)

13%

1.63
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ахмат 2
Спартак 2
Матч завершен

П2

32%

1.96

Обе забьют - да

24%

1.68

1X

18%

1.90
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Динамо 3
ЦСКА 2
Матч завершен

X2

29%

1.40

ТБ 2.0

21%

1.45

Ф2 (0)

15%

1.69

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