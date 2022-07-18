Заместитель министра спорта РФ Байсултанов рассказал, кто войдет в состав участников единой премьер-лиги

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов сообщил, кто войдет в состав участников единой премьер-лиги.

«Помимо премьер-лиги лучших футбольных команд, будут привлечены еще два старших возраста в академиях футбола, чтобы эти дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться. Премьер-лига — это основное направление. Проведение чемпионата запланировано на март — ноябрь 2023 года. Эти же сроки актуальны и для юношей. Но перед соревнованиями обязательно пройдут сборы. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — цитирует RT Байсултанова.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.