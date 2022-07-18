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Заместитель министра спорта РФ Байсултанов рассказал, кто войдет в состав участников единой премьер-лиги

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Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов сообщил, кто войдет в состав участников единой премьер-лиги.

«Помимо премьер-лиги лучших футбольных команд, будут привлечены еще два старших возраста в академиях футбола, чтобы эти дети, которые в будущем потенциально идут в премьер-лигу, тоже имели возможность соревноваться. Премьер-лига — это основное направление. Проведение чемпионата запланировано на март — ноябрь 2023 года. Эти же сроки актуальны и для юношей. Но перед соревнованиями обязательно пройдут сборы. В состав участников турнира войдут Донецкая и Луганская Народные Республики, Херсон, Запорожье, Абхазия, Южная Осетия, Крым и команды вузов Российской Федерации», — цитирует RT Байсултанова.

28 февраля ФИФА и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы от всех международных турниров. Также 21 июня ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать контракты с российскими клубами до конца сезона-2022/23.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1027170-baisultanov-sostav-uchastniki-liga
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 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
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Зенит – Факел
 - : -
3.06 00:00
Кр. Советов – Спартак
 - : -
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ЦСКА – Ростов
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Тимур Аюпов

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П
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 1
Александр Долгов

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Химки

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Роман Ежов

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Крылья Советов

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

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Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

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