Дегтярев: «Те, кто считал лимит на легионеров «хотелкой» министра, теперь все поняли»

Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил надежду, что те, кто видел в ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России по футболу его личную прихоть, теперь понимают, зачем понадобилась эта мера.

В сезоне-2026/27 клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут включать в заявку до 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи из них. В прошлом сезоне в заявке могло быть до 13 легионеров, на поле — до восьми. По плану — «11+6» в сезоне-2027/28 и «10+5» с сезона-2028/29, хотя в подписанном приказе юридически закреплен пока только текущий сезон.

«Результаты ужесточения лимита на легионеров — увеличение потока средств клубов на детско-юношеский спорт, в свои же академии. Задача государства через такие решения — показать, куда надо двигаться, куда двигать деньги и зачем. Надо сказать, клубы прислушались. Вижу, что денег больше пошло в детско-юношеский футбол, по итогу посчитаем. РПЛ обещала ввести здесь жесткий мониторинг. Мы начинали с общего объема денег 120 миллиардов рублей в клубах на профессиональный футбол, на свои академии — 7 или 4 миллиарда, не помню, небольшая, в общем, цифра. Задача — увеличить долю», — сказал Дегтярев в эфире «Соловьев Live».

«Если в детско-юношеском футболе будет больше денег, значит, наша миссия здесь практически будет завершена. Будем ли дальше двигаться? Мы обсудим с клубами, приказ готов, как и в прошлом году, продолжающий это движение по ужесточению лимита. Подписать его несложно. Надеюсь, теперь многие, кто переживали, думали, что это хотелки министра и они лучше разбираются в футболе, они все отпали и поняли, что это не какие-то умозрительные заключения», — добавил он.

По данным Российского футбольного союза (РФС), в 2025 году клубы РПЛ направили на развитие молодежного футбола более 7,768 миллиардов рублей — на 28% больше, чем в 2024-м, когда расходы составили 6,047 миллиардов. Но это рост, зафиксированный еще до ужесточения лимита: приказ Минспорта вступил в силу лишь 1 июля 2026 года. По оценке РФС, доля расходов на молодежный футбол выросла с 6% до 7,7% бюджетов клубов, а лидируют «Краснодар» (свыше миллиарда — более 20% бюджета), «Динамо» и «Зенит». Сам министр ранее называл 7,7% «очень мало» — а в эфире суммы трат на академии вспомнить не смог. Рост вложений, отмечали в РФС, во многом связан с требованиями лицензирования клубов, а не с лимитом.

Против ужесточения лимита выступали главный тренер сборной России Валерий Карпин и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Карпин называл ограничение «злом» и не менял эту позицию с 2009 года, а в недавнем интервью привел контраргумент: молодые россияне вроде Батракова, Кисляка и Глебовых появляются именно при действующем лимите — «лучше меньше хороших россиян, чем много посредственных». Семак в феврале предложил расширить РПЛ до 18 команд вместо ужесточения лимита: по его расчетам, это дало бы плюс 30 россиян в чемпионате, но места в составах заняли бы скорее опытные игроки из Первой лиги, чем молодые.