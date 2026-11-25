Дегтярев: «Те, кто считал лимит на легионеров «хотелкой» министра, теперь все поняли»
Министр спорта России Михаил Дегтярев выразил надежду, что те, кто видел в ужесточении лимита на легионеров в чемпионате России по футболу его личную прихоть, теперь понимают, зачем понадобилась эта мера.
В сезоне-2026/27 клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) могут включать в заявку до 12 легионеров и одновременно выпускать на поле не более семи из них. В прошлом сезоне в заявке могло быть до 13 легионеров, на поле — до восьми. По плану — «11+6» в сезоне-2027/28 и «10+5» с сезона-2028/29, хотя в подписанном приказе юридически закреплен пока только текущий сезон.
«Результаты ужесточения лимита на легионеров — увеличение потока средств клубов на детско-юношеский спорт, в свои же академии. Задача государства через такие решения — показать, куда надо двигаться, куда двигать деньги и зачем. Надо сказать, клубы прислушались. Вижу, что денег больше пошло в детско-юношеский футбол, по итогу посчитаем. РПЛ обещала ввести здесь жесткий мониторинг. Мы начинали с общего объема денег 120 миллиардов рублей в клубах на профессиональный футбол, на свои академии — 7 или 4 миллиарда, не помню, небольшая, в общем, цифра. Задача — увеличить долю», — сказал Дегтярев в эфире «Соловьев Live».
«Если в детско-юношеском футболе будет больше денег, значит, наша миссия здесь практически будет завершена. Будем ли дальше двигаться? Мы обсудим с клубами, приказ готов, как и в прошлом году, продолжающий это движение по ужесточению лимита. Подписать его несложно. Надеюсь, теперь многие, кто переживали, думали, что это хотелки министра и они лучше разбираются в футболе, они все отпали и поняли, что это не какие-то умозрительные заключения», — добавил он.
По данным Российского футбольного союза (РФС), в 2025 году клубы РПЛ направили на развитие молодежного футбола более 7,768 миллиардов рублей — на 28% больше, чем в 2024-м, когда расходы составили 6,047 миллиардов. Но это рост, зафиксированный еще до ужесточения лимита: приказ Минспорта вступил в силу лишь 1 июля 2026 года. По оценке РФС, доля расходов на молодежный футбол выросла с 6% до 7,7% бюджетов клубов, а лидируют «Краснодар» (свыше миллиарда — более 20% бюджета), «Динамо» и «Зенит». Сам министр ранее называл 7,7% «очень мало» — а в эфире суммы трат на академии вспомнить не смог. Рост вложений, отмечали в РФС, во многом связан с требованиями лицензирования клубов, а не с лимитом.
Против ужесточения лимита выступали главный тренер сборной России Валерий Карпин и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Карпин называл ограничение «злом» и не менял эту позицию с 2009 года, а в недавнем интервью привел контраргумент: молодые россияне вроде Батракова, Кисляка и Глебовых появляются именно при действующем лимите — «лучше меньше хороших россиян, чем много посредственных». Семак в феврале предложил расширить РПЛ до 18 команд вместо ужесточения лимита: по его расчетам, это дало бы плюс 30 россиян в чемпионате, но места в составах заняли бы скорее опытные игроки из Первой лиги, чем молодые.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3