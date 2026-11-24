Кузнецов о результатах ЦСКА: «Спад должен быть случиться. Ничего страшного не произошло»

Бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Кузнецов прокомментировал «СЭ» последние результаты армейцев в чемпионате России.

Команда одержала одну победу в последних пяти матчах РПЛ.

«Спад по результатам должен был рано или поздно случиться. ЦСКА очень хорошо начал сезон, десять туров шел без поражений. Игдисамов набирается опыта. Плюс не надо забывать, что у ЦСКА очень много игроков приехало из сборных. То есть не было полноценной подготовки к встрече с «Ахматом». Но ничего страшного не произошло, нужно сделать работу над ошибками», — сказал Кузнецов «СЭ».

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 26 очками. В следующем туре армейцы сыграют дома с «Зенитом».