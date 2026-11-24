ЦСКА обыграл «Акрон» и вышел в плей-офф Пути РПЛ Кубка России

ЦСКА на выезде обыграл «Акрон» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России — 1:0.

Встреча прошла на стадионе «Солидарность Самара Арена» в Самаре.

Единственный гол на 67-й минуте забил полузащитник армейцев Иван Обляков, реализовавший пенальти.

На 70-й минуте ассистент главного тренера «Акрона» Деян Фияла получил красную карточку.

ЦСКА набрал 11 очков, занял второе место в группе D и вышел в плей-офф Пути РПЛ. «Акрон» с 7 очками остался на третьей строчке.

В следующем матче ЦСКА 28 ноября дома сыграет с «Зенитом» в РПЛ, а «Акрон» в этот же день встретится на выезде с «Рубином».