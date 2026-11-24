Благоевич — о поражении «Акрона» от ЦСКА: «Ничего не могу предъявить ребятам в плане самоотдачи»

Главный тренер «Акрона» Срджан Благоевич прокомментировал поражение от ЦСКА в 6-м туре группового турнира FONBET Кубка России.

Матч прошел 24 ноября в Самаре и завершился со счетом 1:0 в пользу армейцев. Гол с пенальти на 67-й минуте забил Иван Обляков.

«Сложный матч, который проходил в непростых погодных условиях — в конце игры даже пошел снег. Плюс поле было не такого качества, как раньше. Тем не менее, мы постарались адаптироваться, хотели нейтрализовать сильные стороны ЦСКА при игре в обороне и искали варианты, как воспользоваться пространством в атаке. Ничего не могу предъявить ребятам в плане самоотдачи. Но мы не принимаем правильные решения в определенных ситуациях. Это серьезно мешает нам добиться положительного результата. На мой взгляд, мы заслуживали большего, чем минимальное поражение», — приводит пресс-служба «Акрона» слова Благоевича.

Тренер отметил, что в двух заключительных матчах первой части чемпионата России игрокам «Акрона» нужно еще больше фокуса и энергии, несмотря на обстоятельства, и выразил уверенность, что они смогут это показать.

28 ноября «Акрон» сыграет в РПЛ с «Рубином», а 5 декабря встретится с «Оренбургом».