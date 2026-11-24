ESPN: «Зенит» намерен продлить контракт с Дугласом Сантосом до 2028 года, переговоры с Нино зашли в тупик

«Зенит» уведомил представителей защитника Дугласа Сантоса о готовности активировать опцию продления контракта до июня 2028 года, сообщает ESPN.

По информации источника, петербургский клуб рассчитывает сохранить 32-летнего бразильца, однако сам футболист пока не определился со своим будущим. Его действующее соглашение рассчитано до лета 2027 года.

Сантос рассматривает возможность возвращения в Бразилию. Интерес к защитнику проявляет «Фламенго», представители которого уже контактировали с агентами игрока.

При этом переговоры «Зенита» с защитником Нино о продлении контракта зашли в тупик. По данным ESPN, петербуржцы готовы продать 29-летнего футболиста в январе 2027 года, но не намерены снижать запрашиваемую сумму.

Сантос выступает за «Зенит» с 2019 года. В сезоне-2026/27 он провел 16 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 1 результативную передачу.

Нино перешел в петербургский клуб в 2024 году. В текущем сезоне он провел 16 матчей и отдал 1 голевую передачу. Его действующий контракт рассчитан до июня 2028 года.