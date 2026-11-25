Газизов: «Всегда рады видеть Махачева на наших матчах, он заряжает ребят нужной энергией»

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», как влияют на команду встречи с чемпионом UFC Исламом Махачевым.

Махачев посетил раздевалку махачкалинского «Динамо» после матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком» (1:1).

«Мы всегда рады видеть Ислама на наших матчах, он заряжает команду нужной энергией и мотивирует ребят. Всегда ждем его — наши двери открыты для таких чемпионов, как он», — сказал Газизов «СЭ».

35-летний Махачев является действующим чемпионом UFC в полусреднем весе. Ранее россиянин владел титулом организации в легком весе.

Махачкалинское «Динамо» набрало 17 очков и располагается на 12-м месте. В следующем туре команда Евсеева 29 ноября сыграет в гостях с «Локомотивом».