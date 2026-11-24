Американский рэпер French Montana посетит матч ЦСКА — «Зенит»

Американский рэпер French Montana (настоящее имя — Карим Харбуш) планирует посетить матч 16-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом», сообщает Лента.ру.

По информации источника, музыкант намерен поддержать армейцев на домашнем матче против петербургской команды. Также он планирует посетить тренировку футболистов ЦСКА.

Организаторы события рассказали, что артист запросил райдер с акцентом на здоровое питание. В нем предусмотрены свежевыжатые соки, смузи, блюда, приготовленные на пару, и набор чая.

В 2025 году 41-летний Харбуш стал одним из хедлайнеров церемонии открытия клубного чемпионата мира ФИФА, а в 2026-м выступил на церемонии вручения «Золотого мяча».

Песня рэпера Welcome to the Party звучала после победы сборной Франции в финале чемпионата мира-2018, который проходил в России.

Матч ЦСКА — «Зенит» состоится 28 ноября в 16.30 по московскому времени. В этот же день French Montana выступит с концертом в Москве.