Гранат считает, что «Ростов» может закончить сезон в топ-5 РПЛ

Бывший защитник «Ростова» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» поделился мнением о результатах команды после прихода на пост главного тренера Дмитрия Кириченко.

«Кириченко подобрал ключи к команде. Ничего удивительного в этом нет. Дмитрий — квалифицированный специалист. Команда стала играть более надежно и сразу появился результат. Думаю, «Ростов» по итогам сезона может претендовать на попадание в топ-5», — сказал Гранат «СЭ».

Кириченко возглавил «Ростов» 26 сентября. Под его руководством команда провела 8 матчей во всех турнирах, в которых одержала 5 побед, 2 раза сыграла вничью и 1 раз потерпела поражение. После 15 туров РПЛ ростовчане с 22 очками занимают 6-е место в таблице чемпионата России.