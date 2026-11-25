Нападающий «Факела» Кокшаров перенес операцию в Германии

Нападающий «Факела» Александр Кокшаров успешно перенес операцию в Германии, сообщает спортивный директор воронежского клуба Руслан Пименов.

Футболист получил перелом большеберцовой кости в выездном матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (2:0). Форвард был заменен на 41-й минуте встречи.

«Кокшарову провели операцию в Германии, все прошло успешно. Теперь дело за реабилитацией. Сейчас он находится в палате. Примем решение, как он будет восстанавливаться дальше», — приводит слова Пименова ТАСС.

21-летний Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и выступает за «Факел» на правах аренды. В сезоне-2026/27 нападающий провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.