Нападающий «Факела» Кокшаров перенес операцию в Германии
Нападающий «Факела» Александр Кокшаров успешно перенес операцию в Германии, сообщает спортивный директор воронежского клуба Руслан Пименов.
Футболист получил перелом большеберцовой кости в выездном матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (2:0). Форвард был заменен на 41-й минуте встречи.
«Кокшарову провели операцию в Германии, все прошло успешно. Теперь дело за реабилитацией. Сейчас он находится в палате. Примем решение, как он будет восстанавливаться дальше», — приводит слова Пименова ТАСС.
21-летний Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и выступает за «Факел» на правах аренды. В сезоне-2026/27 нападающий провел 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.
Источник: ТАСС
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|31
|
3
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|15
|9
|3
|3
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|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
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|27
|
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|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
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|5
|5
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|20
|
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|6
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|
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|
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|4
|5
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|18-20
|17
|
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|15
|5
|2
|8
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|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
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|14
|
14
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|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
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|17-27
|12
|
16
|Факел
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|2
|3
|10
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|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
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ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
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|13
|1
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