Данилов вошел в десятку самых перспективных молодых игроков вне топ-5 европейских лиг

Защитник ЦСКА Кирилл Данилов включен в десятку самых перспективных молодых игроков, выступающих за пределами пяти ведущих европейских лиг, по версии CIES.

19-летний россиянин занял десятое место в рейтинге с показателем относительного опыта 3,40. Методология CIES учитывает игровое время, уровень соревнований и позицию футболиста, сравнивая его с другими игроками того же возраста и амплуа.

Рейтинг возглавил полузащитник «Црвены Звезды» Василие Костов (3,82). Второе место занял Каван Салливан из «Юниона» (3.80), третье — Лука Вайнхандль из «Штурма» (3,73).

Данилов — воспитанник ЦСКА. В сезоне-2026/27 он провел 17 матчей за армейцев во всех турнирах и отметился 1 голом.