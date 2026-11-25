Пименов: «Находимся в диалоге с «Краснодаром» по Кокшарову, решаем, где он будет восстанавливаться»

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов в разговоре с «СЭ» заявил, что клуб находится в диалоге с «Краснодаром» по поводу дальнейшего восстановления Александра Кокшарова.

Кокшаров получил перелом большеберцовой кости в выездном матче 15-го тура РПЛ против «Акрона» (2:0). Права на игрока принадлежат «Краснодару».

«Саша чувствует себя хорошо после операции, сейчас он уже в палате. Мы с ним на связи. Что касается его восстановления, то сейчас мы находимся в диалоге с «Краснодаром», решаем, где, прежде всего, будет лучше футболисту восстанавливаться. В «Краснодаре» тоже переживают за судьбу футболиста», — сказал Пименов «СЭ».

21-летний Кокшаров является воспитанником «Краснодара» и выступает за «Факел» на правах аренды. В сезоне-2026/27 нападающий провёл 12 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол.