Пильгуй верит в успех «Динамо» в матче против «Факела»: «Есть реальный шанс занять первое место в группе»

Бывший футболист «Динамо» Владимир Пильгуй в комментарии для «СЭ» высказался о результатах бело-голубых в этом сезоне.

После первого круга команда Сандро Шварца возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 32 очками , опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко.

«Первая половина чемпионата завершена, и можно с уверенностью сказать, что самая цельная командная игра сейчас у «Динамо». Оно по праву занимает первое место в турнирной таблице. Сандро Шварц смог найти правильный подход к футболистам, которые полностью отдаются в каждом эпизоде — отсюда и такой результат.

В Кубке тоже у все неплохо, есть даже реальный шанс занять первое место в группе, если обыграют «Факел», а Ролан Гусев с «Ахматом» остановит «Краснодар». Так что думаю, в четверг динамовцы точно покажут свой фирменный стиль и не дадут скучать болельщикам на трибунах», — сказал Пильгуй «СЭ».

«Динамо» занимает второе место в таблице группы B Пути РПЛ FONBET Кубка России с 9 очками. В заключительном туре групповой стадии москвичи сыграют дома против «Факела». Матч пройдет в четверг, 26 ноября, и начнется в 19.30 (мск).