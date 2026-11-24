Александр Кержаков провел «Легендарный урок» для воспитанников академии «Зенита»

В академии сине-бело-голубых состоялся второй «Легендарный урок». Вслед за Константином Зыряновым, его для воспитанников провел Александр Кержаков, сообщает пресс-служба чемпионов России.

В начале занятия, которое проходило в классе для ребят 2010 года рождения, лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых рассказал о том, что очень хорошо учился в родном Кингисеппе: до 6-го класса получал почетные грамоты, а потом переехал в Санкт-Петербург, где началась его карьера футболиста. Затем вместе с ребятами Александр прошел по основным ее этапам, включая самые первые.

Нападающий рассказал, как в юношеской команде в какой-то момент отстал от сверстников в росте и потерял место в составе. В этот момент родители ради карьеры старшего сына даже стали подумывать о переезде в Нижегородскую область, откуда родом отец Александра — Анатолий Рафаилович. Сам же форвард начал в принципе сомневаться — получится ли у него в футболе. Однако затем догнал сверстников, а другой легендарный нападающий «Зенита» Владимир Казаченок забрал его в команду Ленинградской области «Светогорец», которую тогда возглавлял.

Из «Светогорца» Кержакова приглашали в дубль «Зенита», однако Казаченок оставил молодого талантливого нападающего играть на первенство области, а затем сам привез его в главную команду сине-бело-голубых.

Здесь у Александра не все сразу складывалось гладко.

— Конечно, переживал. Бывало, что не попадал в стартовый состав, тогда вечером играл за дубль, а на следующий день присоединялся к основе. Но был момент, когда могли в принципе перевести в дубль, — рассказал Кержаков.

Все изменил его первый гол, который был забит «Спартаку» летом 2001 года, причем в 13-м матче Кержакова за «Зенит». Александр до сих пор считает его самым памятным в карьере.

В заключение он дал совет воспитанникам академии:

— В любой ситуации надо не терять веру в свои силы. Особенно в вашем возрасте. И не упустить свой шанс. А он точно будет у каждого. И еще стоит помнить — в карьере все может перевернуться в любой момент, как это было в том числе со мной. Порой это зависит от стечения обстоятельств. Главное — быть к этому готовым!