Александр Кержаков провел «Легендарный урок» для воспитанников академии «Зенита»
В академии сине-бело-голубых состоялся второй «Легендарный урок». Вслед за Константином Зыряновым, его для воспитанников провел Александр Кержаков, сообщает пресс-служба чемпионов России.
В начале занятия, которое проходило в классе для ребят 2010 года рождения, лучший бомбардир в истории сине-бело-голубых рассказал о том, что очень хорошо учился в родном Кингисеппе: до 6-го класса получал почетные грамоты, а потом переехал в Санкт-Петербург, где началась его карьера футболиста. Затем вместе с ребятами Александр прошел по основным ее этапам, включая самые первые.
Нападающий рассказал, как в юношеской команде в какой-то момент отстал от сверстников в росте и потерял место в составе. В этот момент родители ради карьеры старшего сына даже стали подумывать о переезде в Нижегородскую область, откуда родом отец Александра — Анатолий Рафаилович. Сам же форвард начал в принципе сомневаться — получится ли у него в футболе. Однако затем догнал сверстников, а другой легендарный нападающий «Зенита» Владимир Казаченок забрал его в команду Ленинградской области «Светогорец», которую тогда возглавлял.
Из «Светогорца» Кержакова приглашали в дубль «Зенита», однако Казаченок оставил молодого талантливого нападающего играть на первенство области, а затем сам привез его в главную команду сине-бело-голубых.
Здесь у Александра не все сразу складывалось гладко.
— Конечно, переживал. Бывало, что не попадал в стартовый состав, тогда вечером играл за дубль, а на следующий день присоединялся к основе. Но был момент, когда могли в принципе перевести в дубль, — рассказал Кержаков.
Все изменил его первый гол, который был забит «Спартаку» летом 2001 года, причем в 13-м матче Кержакова за «Зенит». Александр до сих пор считает его самым памятным в карьере.
В заключение он дал совет воспитанникам академии:
— В любой ситуации надо не терять веру в свои силы. Особенно в вашем возрасте. И не упустить свой шанс. А он точно будет у каждого. И еще стоит помнить — в карьере все может перевернуться в любой момент, как это было в том числе со мной. Порой это зависит от стечения обстоятельств. Главное — быть к этому готовым!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3