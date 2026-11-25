Бедард выбыл на четыре месяца. «Чикаго» опять потерял главную звезду

Канадец получил третью травму плеча менее чем за год.

Капитан «Чикаго» Коннор Бедард перенес операцию на правом плече и пропустит около четырех месяцев. 21-летний канадский нападающий «Блэкхокс» вернется на лед лишь ближе к завершению регулярного чемпионата.

Неудачное вбрасывание и новая операция

Бедард получил новую травму 18 ноября в игре против «Торонто» (6:3). В начале третьего периода центрфорвард готовился к вбрасыванию в своей зоне. В этот момент соперник Ник Пол задел его правую руку клюшкой. Канадец вскрикнул от боли, тренерский штаб сразу же отправил его в раздевалку. Обследование показало необходимость хирургического вмешательства.

Операция прошла 23 ноября. По оценке клубного врача Майкла Терри, на полноценное восстановление потребуется около четырех месяцев. Точные сроки возвращения пока не определены.

Потеря капитана — серьезный удар по «Чикаго». В этом сезоне Бедард успел набрать 18 (7+11) очков за 15 матчей и делит первое место в списке лучших бомбардиров команды с Романом Канцеровым. Российский новичок при этом провел 24 игры.

Коннор Бедард. Фото Getty Images

Травмы преследуют первую звезду «Чикаго»

Новое повреждение стало продолжением целой серии проблем со здоровьем Бедарда. 12 декабря 2025 года Коннор уже травмировал правое плечо — также во время вбрасывания, в матче против «Сент-Луиса». Тогда он обошелся без операции, но пропустил 12 матчей и вернулся на лед только 9 января.

Летом 2026-го пострадало уже левое плечо. Бедард получил повреждение во время тренировочного занятия и перенес операцию 8 июля. Изначально предполагалось, что восстановление займет около четырех месяцев. Однако новый капитан «Чикаго» вернулся раньше ожиданий — 13 октября, пропустив только первые шесть матчей сезона.

Теперь Коннору вновь предстоит длительная реабилитация. Главный тренер «Блэкхокс» Джефф Блэшилл признавал, что риск повторного повреждения существовал и раньше. «Мы знали, есть высокая вероятность: плечо снова вылетит. Не только во время вбрасываний — риск оставался высоким в принципе. Он знал об этом», — объяснил специалист.

Бедард был выбран под первым номером драфта НХЛ-2023 и уже успел стать лицом перестройки «Чикаго». Теперь клубу придется обходиться без своей главной звезды большую часть оставшегося регулярного чемпионата.