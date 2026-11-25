Радимов считает пенальти в матче ЦСКА — «Ахмат» спорным: «Точно не это сыграло главную роль»
Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в столкновении Данила Кругового и Георгия Мелкадзе в матче армейцев против «Ахмата» (1:2) в 15-м туре РПЛ.
Эпизод стал главным спорным моментом тура, и мнения разделились. Сами армейцы считают решение ошибкой: Круговой заявил, что «это не пенальти, его не было», а главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сказал, что не понимает, «как можно назначать такие пенальти в эпоху ВАР». Противоположная позиция у автора эпизода: Мелкадзе уверен, что «точно точка, 100%». 23 ноября ЦСКА официально обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) из-за этого эпизода.
«Я бы был футболистом ЦСКА, конечно же, сказал бы: «Ну, какой пенальти?». Был бы прав, скорее всего. Скорее это не пенальти, чем пенальти. Но я хочу сказать, что точно не это сыграло главную роль в этом поединке. Я думаю, что в противостоянии «Игдисамов — Гусев» Гусев победил, потому что у него был четкий план на игру. Они знали, что делать, хотя «Ахмат» сыграл не самый хороший матч», — сказал Радимов «РБ Спорт».
По итогам 15 туров ЦСКА занимает пятое место, набрав 26 очков. В активе «Ахмата» — 17 очков и 11-е место.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Динамо
|15
|10
|2
|3
|24-14
|32
|
2
|Зенит
|15
|10
|1
|4
|33-18
|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
|ЦСКА
|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
|Ростов
|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
7
|Рубин
|15
|5
|6
|4
|17-19
|21
|
8
|Балтика
|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
|Крылья Советов
|15
|4
|6
|5
|19-23
|18
|
10
|Оренбург
|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
|15
|2
|3
|10
|11-23
|9
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3