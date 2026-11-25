Радимов считает пенальти в матче ЦСКА — «Ахмат» спорным: «Точно не это сыграло главную роль»

Бывший полузащитник ЦСКА Владислав Радимов прокомментировал эпизод с назначенным пенальти в столкновении Данила Кругового и Георгия Мелкадзе в матче армейцев против «Ахмата» (1:2) в 15-м туре РПЛ.

Эпизод стал главным спорным моментом тура, и мнения разделились. Сами армейцы считают решение ошибкой: Круговой заявил, что «это не пенальти, его не было», а главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов сказал, что не понимает, «как можно назначать такие пенальти в эпоху ВАР». Противоположная позиция у автора эпизода: Мелкадзе уверен, что «точно точка, 100%». 23 ноября ЦСКА официально обратился в Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) из-за этого эпизода.

«Я бы был футболистом ЦСКА, конечно же, сказал бы: «Ну, какой пенальти?». Был бы прав, скорее всего. Скорее это не пенальти, чем пенальти. Но я хочу сказать, что точно не это сыграло главную роль в этом поединке. Я думаю, что в противостоянии «Игдисамов — Гусев» Гусев победил, потому что у него был четкий план на игру. Они знали, что делать, хотя «Ахмат» сыграл не самый хороший матч», — сказал Радимов «РБ Спорт».

По итогам 15 туров ЦСКА занимает пятое место, набрав 26 очков. В активе «Ахмата» — 17 очков и 11-е место.