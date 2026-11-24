Гранат не удивлен лидерству «Динамо» в РПЛ: «Команда по праву занимает эту позицию»

Бывший защитник «Динамо» Владимир Гранат в комментарии для «СЭ» оценил игру бело-голубых в этом сезоне.

«Текущее первое место «Динамо» — это не удивление. Они ярко начали чемпионат, пришел Шварц, который уже работал ранее в клубе. Команда по праву занимает лидирующую позицию. Но о чемпионстве еще говорить рано», — сказал Гранат «СЭ».

«Динамо» возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 32 очками в 15 матчах, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко.