Лещенко верит в чемпионство «Динамо» в этом сезоне: «Команда на ходу»

Народный артист России и болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» высказался о шансах команды на чемпионство в этом сезоне чемпионата России.



После первого круга команда Сандро Шварца возглавляет турнирную таблицу РПЛ с 32 очками, опережая идущий вторым «Зенит» на 1 очко.



«Команда сейчас на ходу, в последнее время «Динамо» показывает отличную игру. Перспективы в этом сезоне очень хорошие. Я верю в чемпионство, да и все болельщики клуба — тоже. Клуб поборется до конца с «Зенитом», — сказал Лещенко «СЭ».



Свой следующий матч в РПЛ команда Сандро Шварца проведет 29 ноября против самарских «Крыльев».