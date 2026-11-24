Кечинов об удалениях Максименко: «Надеюсь, он сделает выводы и проведет оставшуюся часть чемпионата на должном уровне»

Валерий Кечинов в комментарии для «СЭ» поделился мнением об удалениях вратаря красно-белых Александра Максименко в матче 10-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1) и встрече 14-го тура против «Акрона» (2:1).

«Не хочется, чтобы похожие эпизоды как-то повлияли на итоговый результат в сезоне. Надеюсь, Александр сделает выводы после этих удалений. Верю, что оставшуюся часть чемпионата он проведет на должном уровне и станет чемпионом со «Спартаком», — сказал Кечинов «СЭ».

Также экс-футболист высказался о результатах красно-белых в этом сезоне.

«В принципе, я ожидал, что они войдут в тройку по итогам первого круга. Для меня их результат — не удивление. Надеюсь, что команда будет бороться за чемпионство до конца», — добавил Кечинов.

В сезоне-2026/27 Максименко провел 14 игр за «Спартак» во всех турнирах, пропустил 11 мячей и 5 раз сыграл на ноль.

После 15 туров РПЛ красно-белые с 30 очками занимают третье место в таблице чемпионата России.