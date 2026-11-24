Губерниев о работе Овчинникова: «Этот штаб может помочь «Локомотиву» выйти из кризиса»

Журналист, ведущий и болельщик «Локомотива» Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» высказался о работе Сергея Овчинникова, который возглавил команду после отставки Михаила Галактионова.

«Цыплят будут считать по началу зимы. Матч с «Родиной» — не показатель. Нужно сыграть еще два матча. У «Локомотива» сейчас хороший тренерский штаб: Лоськов, Пашинин, Бородюк. Это выдающиеся люди. С уважением отношусь к назначению Овчинникова.

Думаю, этот штаб может помочь выйти клубу из кризиса. Первый шаг сделан, но есть еще два матча. Если Овчинников победит два раза по 3:0, то останется. Желаю ему и его штабу удачи», — сказал Губерниев «СЭ».

22 ноября в первом матче под руководством Овчинникова «Локомотив» победил «Родину» (1:0) в матче 15-го тура чемпионата России. После первого круга железнодорожники с 14 очками занимают 13-е место в таблице РПЛ.