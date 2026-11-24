У защитника «Балтики» Муйоколо диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопа

Защитник «Балтики» Лорис Муйоколо получил повреждение связочного аппарата голеностопного сустава в матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба из Калининграда.

Матч команд прошел 21 ноября и завершился победой «Балтики» со счетом 2:0. 25-летний Муйоколо вышел на игру в стартовом составе калининградцев и был заменен на 37-й минуте.

Как отметили в «Балтике», ожидается, что в общую группу защитник вернется уже на зимних сборах в 2027 году.

Муйоколо присоединился к калининградской команде в августе и провел за нее 14 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.