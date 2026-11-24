У защитника «Балтики» Муйоколо диагностировано повреждение связочного аппарата голеностопа
Защитник «Балтики» Лорис Муйоколо получил повреждение связочного аппарата голеностопного сустава в матче 15-го тура РПЛ против «Оренбурга», сообщает пресс-служба клуба из Калининграда.
Матч команд прошел 21 ноября и завершился победой «Балтики» со счетом 2:0. 25-летний Муйоколо вышел на игру в стартовом составе калининградцев и был заменен на 37-й минуте.
Как отметили в «Балтике», ожидается, что в общую группу защитник вернется уже на зимних сборах в 2027 году.
Муйоколо присоединился к калининградской команде в августе и провел за нее 14 матчей во всех турнирах, отметившись 1 голом.
Источник: https://t.me/fc_baltika/38628
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|1
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|31
|
3
|Спартак
|15
|9
|3
|3
|28-12
|30
|
4
|Краснодар
|15
|7
|6
|2
|26-19
|27
|
5
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|15
|7
|5
|3
|24-18
|26
|
6
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|15
|6
|4
|5
|21-19
|22
|
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|15
|5
|6
|4
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|21
|
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|15
|5
|5
|5
|19-15
|20
|
9
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|15
|4
|6
|5
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|18
|
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|15
|3
|8
|4
|14-16
|17
|
11
|Ахмат
|15
|4
|5
|6
|18-20
|17
|
12
|Динамо Мх
|15
|5
|2
|8
|18-27
|17
|
13
|Локомотив
|15
|3
|5
|7
|17-21
|14
|
14
|Родина
|15
|3
|3
|9
|15-30
|12
|
15
|Акрон
|15
|2
|6
|7
|17-27
|12
|
16
|Факел
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|2
|3
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|11-23
|9
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30 тур
|28.11
|14:00
|Рубин – Акрон
|- : -
|28.11
|16:30
|ЦСКА – Зенит
|- : -
|28.11
|19:00
|Балтика – Ахмат
|- : -
|29.11
|13:00
|Оренбург – Родина
|- : -
|29.11
|15:15
|Ростов – Краснодар
|- : -
|29.11
|17:30
|Крылья Советов – Динамо
|- : -
|29.11
|19:45
|Локомотив – Динамо Мх
|- : -
|30.11
|19:30
|Факел – Спартак
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|П
|
|
Педро
Зенит
|7
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Роберту Алвес Кристиан
Краснодар
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Александр Максименко
Спартак
|13
|2
|1
|
|
Вячеслав Бардыбахин
Акрон
|14
|1
|4
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|13
|1
|3
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