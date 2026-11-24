Fanatik: «Спартак» ведет переговоры о трансфере форварда О Хен Кю из «Бешикташа»

«Спартак» ведет переговоры с «Бешикташем» по поводу возможного трансфера нападающего О Хен Кю, сообщает Fanatik.

По информации источника, московский клуб планирует сделать предложение о приобретении 25-летнего футболиста в январе 2027 года. Руководство «Бешикташа» не намерено отпускать игрока дешевле 30 миллионов евро и ожидает официального предложения от красно-белых.

После перехода в стамбульский клуб Душана Влаховича южнокорейский форвард стал получать меньше игрового времени. Интерес к нему также проявляют команды чемпионата Англии.

О Хен Кю перешел в «Бешикташ» из «Генка» в 2026 году. В текущем сезоне он провел 20 матчей, забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.