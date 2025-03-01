Дзюба попал в стартовый состав «Акрона» на матч против «Пари НН»

«Пари НН» и «Акрон» назвали стартовые составы на матч 19-го тура РПЛ. Игра пройдет в Нижнем Новгороде и начнется в 14.00 по московскому времени.

У тольяттинской команды на поле с первых минут выйдет нападающий Артем Дзюба. Игроки «Акрона» Кирилл Данилин и Стефан Лончар пропустят матч из-за дисквалификации.

«Пари НН»: Медведев, Эктов, Каккоев, Кастильо, Шоштарич, Магкеев, Веснер, Калинский, Боселли, Грулев, Кокшаров.

«Акрон»: Васютин, Неделчару, Бокоев, Савичев, Фернандес, Джурасович, Кузьмин, Джаковац, Беншимол, Дзюба, Хубулов.