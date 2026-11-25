Горшков об уходе из «Зенита»: «У меня никаких обид нет»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков в интервью «СЭ» заявил, что у него не осталось обид на «Зенит», из которого он ушел минувшим летом.

«У меня никаких обид нет. Я сказал, что люблю этот клуб и желаю ему побед. Просто рассказал [в интервью] историю о том, что у русских действительно меньше шансов на ошибку в «Зените», и привел конкретный пример. Ребята из команды все знают. Это не какой-то негатив, а такой факт», — сказал Горшков «СЭ».

Горшков выступал за «Зенит» с 2024 по 2026 год и за это время стал чемпионом России и двукратным обладателем Суперкубка страны. В составе сине-бело-голубых он сыграл 43 матча во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 3 результативные передачи. Ранее защитник в интервью заявил, что к легионерам и российским футболистам в петербургской команде относятся по-разному.