Игру выпускников ЮФЛ в РПЛ можно отслеживать в рейтинге на сайте РФС

Игру выпускников ЮФЛ в РПЛ теперь можно отслеживать в рейтинге на сайте РФС. В него входят выпускники ЮФЛ, которые проводят первый сезон в чемпионате России, и футболисты, дебютировавшие в предыдущем сезоне, но сыгравшие менее пяти матчей.

Баллы начисляются за выходы на поле, игровое время и действия футболистов во время матчей. Для вратарей, защитников, полузащитников и нападающих предусмотрены отдельные показатели. За нарушения правил и дисциплинарные санкции баллы снимаются.

После 15 туров рейтинг возглавляет полузащитник Илья Еремеев из «Локомотива», на второй строчке вратарь «Ростова» Артем Петров, третий — нападающий Андрей Касаджиков из «Оренбурга». Артему Петров 18 лет. В этом сезоне он провел 12 матчей за «Ростов», из них в семи сыграл на ноль.

«Проект очень интересный. Здорово, что появилась возможность следить за своими результатами, оценивать прогресс и сравнивать себя с другими выпускниками ЮФЛ и МФЛ. Думаю, для каждого молодого футболиста такой рейтинг может стать дополнительной мотивацией. Приятно находиться на втором месте и быть в числе лидеров, но главное — продолжать доказывать все на футбольном поле. В каждом матче нужно работать над собой и стремиться к тому, чтобы подниматься в рейтинге еще выше», — сказал Петров «СЭ».