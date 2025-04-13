Корнеев: «Зимой «Краснодар» сработал на авось. Но пока это работает!»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в интервью «СЭ» ответил на вопрос, показывает ли «Краснодар» чемпионский футбол.

— Перейдем к «Краснодару». Показывает ли команда Мурада Мусаева весной чемпионский футбол?

— «Краснодар» показывает довольно зрелый футбол, не теряя очки в сложных матчах. Но чемпионской эту игру назвать сложно.

— Что-то настораживает в игре «быков»?

— Чувствуется, что нет запаса прочности. Нет уверенности, что они разнесут любого соперника. А это как раз и называется — чемпионская игра. Пока возникает ощущение тонкого льда...

— Не считаете, что на финишном отрезке команде не хватит скамейки? Почему зимой никого не купили?

— Пока все, что мы видим в плане результатов краснодарцев, не совсем вписывается в логику. Зимой все было сделано на авось. Но пока это как-то работает! Посмотрим, что будет в конце.

— Какая позиция проседает?

— Несколько. Центр защиты, правый защитник, вингер, делающий разницу. Нет альтернативы Кордобе.