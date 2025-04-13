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13 апреля, 13:06

Валентин Пальцев заявил, что хочет играть в «Спартаке»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев рссказал о своем желании перейти в «Спартак».

«Я хочу играть в «Спартаке». Почему? Есть желание быть на высоком уровне, а красно-белые — команда такого уровня, хочу быть там. Были ли у меня контакты с ними? Без комментариев. (Улыбается.) Если бы было предложение от «Зенита» и «Спартака», выбрал бы московский клуб», — приводит слова Пальцева «РБ Спорт».

Футболист является воспитанником ДЮСШ «Нижний Новгород». Ранее Пальцев играл за богородский «Спартак», «Волну», «КАМАЗ» и «Химки». В махачкалинском «Динамо» защитник находится с лета 2024 года.

В текущем сезоне 23-летний Пальцев сыграл 28 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Его контракт с «Динамо» рассчитан до лета 2026 года.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 24 15 7 2 46-17 52
2
 Зенит 24 15 5 4 49-16 50
3
 Спартак 24 14 5 5 45-19 47
4
 ЦСКА 24 14 5 5 38-16 47
5
 Динамо 24 12 7 5 50-28 43
6
 Локомотив 24 12 5 7 39-36 41
7
 Рубин 24 10 6 8 31-34 36
8
 Ростов 24 9 6 9 36-38 33
9
 Акрон 24 8 4 12 29-42 28
10
 Динамо Мх 24 6 9 9 22-26 27
11
 Кр. Советов 24 7 5 12 29-39 26
12
 Химки 24 5 8 11 28-44 23
13
 Ахмат 24 4 11 9 22-36 23
14
 Пари НН 24 5 5 14 19-44 20
15
 Факел 24 2 9 13 11-35 15
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 Оренбург 24 3 5 16 21-45 14
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