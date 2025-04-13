Промес лишится бизнеса в России из-за неуплаты налогов

Компания «Рестбар» бывшего нападающего «Спартака» Квинси Промеса находится в процессе ликвидации, следует из данных сервиса «БИР-Аналитик».

Основанием для закрытия бизнеса футболиста послужили налоговые задолженности в размере около 74,3 тысячи рублей.

«Регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (наличие в ЕГРЮЛ сведений о юридическом лице, в отношении которых внесена запись о недостоверности)», — говорится в карточке фирмы.

Промес выступал за «Спартак» с 2014 по 2018 год и с 2021-го по 2024-й. В настоящее время 33-летний игрок находится в ОАЭ, где ждет решения суда об экстрадиции в Нидерланды. Там он играет за клуб второго дивизиона ОАЭ «Дубай Юнайтед».