Корнеев назвал справедливым удалении Педро: «Контакт с ногой Сперцяна получился серьезным»

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» прокомментировали удаление нападающего команды Педро в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

На 78-й минуте Педро получил прямую красную карточку за удар шипами в голень полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мне показалось удаление Педро справедливым, так как была прямая нога, которая была поднята высоко и попала в ногу Сперцяна. Не скажу, что Педро действовал умышленно агрессивно и хотел нанести травму, но контакт с ногой соперника получился серьезным. Поэтому включились судейские трактовки», — сказал Корнеев «СЭ».

«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

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