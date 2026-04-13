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Судейство

Корнеев назвал справедливым удалении Педро: «Контакт с ногой Сперцяна получился серьезным»

Корнеев назвал справедливым удалении Педро
Константин Белов
Корреспондент

Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев в разговоре с «СЭ» прокомментировали удаление нападающего команды Педро в матче 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1).

На 78-й минуте Педро получил прямую красную карточку за удар шипами в голень полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

«Мне показалось удаление Педро справедливым, так как была прямая нога, которая была поднята высоко и попала в ногу Сперцяна. Не скажу, что Педро действовал умышленно агрессивно и хотел нанести травму, но контакт с ногой соперника получился серьезным. Поэтому включились судейские трактовки», — сказал Корнеев «СЭ».

Главный арбитр матча &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Краснодар&raquo; Сергей Карасев (в&nbsp;центре).«Зенит» — «Краснодар»: судьи ФИФА Карасев и Иванов нашли основания для удаления Педро. А Джон Джон наказания избежал

«Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. «Зенит» идет вторым, уступая черно-зеленым одно очко.

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Игорь Корнеев
ФК Зенит
ФК Краснодар
Педро (Зенит)
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Оренбург 12 3 7 2 14-12 16
7
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
8
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 12 2 5 5 15-17 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург 0 : 1
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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