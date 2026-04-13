УЕФА: чистый капитал российских клубов за 2024-й год составил 611 миллионов евро

УЕФА опубликовала отчет о финансово-инвестиционной ситуации в европейском клубном футболе.

Затраты на команду у российских клубов за 2024 финансовый год составили 533 миллиона евро. Это седьмой результат среди европейских лиг. Показатель вырос на 65 миллионов по сравнению с 2023 годом.

Чистый капитал российских клубов составил 611 миллионов евро. В 2023-м показатель был меньше на 31 миллион евро.

По итогам 2024 финансового года три клуба сообщили об отрицательном собственном капитале. Общая задолженность клубов перед банками составила 74 миллиона евро.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max