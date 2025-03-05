Игорь Денисов: «Сейчас я не болею за «Зенит». Мне не нравится, что играют одни бразильцы»

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Денисов поделился мнением о том, в петербургском клубе не играют воспитанники.

«Я смотрю на это очень плохо. А как я могу смотреть? Вообще ссора наша произошла тогда в «Зените» из-за того, что я видел, мы уходим. Я всегда говорил: в «Зените» должен играть русский костяк. Но «Зенит» всегда был узнаваем. Сейчас я не болею за «Зенит». Ну, к сожалению, для меня, мне не нравится «Зенит», — сказал Денисов в видео на YouTube-канале Вити Кравченко.

Бывший футболист отметил, что его не устраивает то, что в клубе играет много бразильцев.

«Мне не нравится, что здесь, в нашем городе, я здесь родился, да, я могу называть, это мой город, играют одни бразильцы, мне это не нравится», — сказал Денисов.

На данный момент в составе «Зенита» 14 легионеров: шесть бразильцев, три серба, два колумбийца, один словенец, казах и аргентинец.

Сине-бело-голубые в текущем сезоне РПЛ занимают первое место, набрав 40 очков в 19 матчах. Далее располагаются «Спартак» и «Краснодар» с таким же количеством баллов.

«Зенит» шесть лет подряд выигрывает чемпионат России. Всего на счету команды 10 чемпионств.