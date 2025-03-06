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Полузащитник «Динамо» Окишор: «Мы действительно похожи с Захаряном»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» прокомментировал сравнения с бывшим игроком бело-голубых Арсеном Захаряном.

— Виктор, тебя часто сравнивают с Захаряном?

— Часто. Мы действительно схожи по стилю игры, лишь чуть-чуть различаемся. Когда жили оба на базе, то хорошо общались. Конечно, слежу за Арсеном в ла лиге. Вот недавно голевую отдал — я все мозги Смелову вынес, где найти ее посмотреть.

— На твой взгляд, Захарян хорошо развивается в Испании? Многие довольно критично настроены, говорят, чуть ли не теряет время.

— Конечно, не теряет. Получает опыт, который ему поможет в будущем. Да, у кого-то, может, были другие ожидания. Но это их ожидания. Я считаю, все идет так, как нужно. У Арсена все получится. Я верю.

— В чем ваше главное различие в игровом плане?

— В моем возрасте он был более физически крепкий. Я над этим работаю и за год в основе уже прилично возмужал, окреп, — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

Полностью интервью Виктора Окишора читайте на сайте «СЭ»

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Арсен Захарян
Виктор Окишор
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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 6
П
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Спартак

 4
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