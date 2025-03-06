Полузащитник «Динамо» Окишор: «Мы действительно похожи с Захаряном»

Полузащитник «Динамо» Виктор Окишор в интервью «СЭ» прокомментировал сравнения с бывшим игроком бело-голубых Арсеном Захаряном.

— Виктор, тебя часто сравнивают с Захаряном?

— Часто. Мы действительно схожи по стилю игры, лишь чуть-чуть различаемся. Когда жили оба на базе, то хорошо общались. Конечно, слежу за Арсеном в ла лиге. Вот недавно голевую отдал — я все мозги Смелову вынес, где найти ее посмотреть.

— На твой взгляд, Захарян хорошо развивается в Испании? Многие довольно критично настроены, говорят, чуть ли не теряет время.

— Конечно, не теряет. Получает опыт, который ему поможет в будущем. Да, у кого-то, может, были другие ожидания. Но это их ожидания. Я считаю, все идет так, как нужно. У Арсена все получится. Я верю.

— В чем ваше главное различие в игровом плане?

— В моем возрасте он был более физически крепкий. Я над этим работаю и за год в основе уже прилично возмужал, окреп, — сказал Окишор «СЭ».

В текущем сезоне 18-летний вингер провел 7 матчей за основную команду «Динамо» во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

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