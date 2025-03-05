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Карпин — о прощании с «Ростовом»: «На глаза наворачивались слезы»

Ана Горшкова
Корреспондент

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями после своего ухода из «Ростова».

«На собрании я попрощался с командой, присел в номере, в котором провел семь лет. Жалко? Ну да, жалко. Но это мое решение. А на глаза все равно наворачивались слезы. С кем-то я проводил больше времени, с кем-то меньше. Но даже легионеры — Роналдо, Сако, Мохеби — и с ними возникла особенная связь, персональная.

Молодые ребята, которые теперь в основе — они со мной росли и закрепились в команде. А можно сказать, что появились ниоткуда. Поездки, от которых мы офигеваем, здорово сближают. Едешь-едешь, общаешься. Все стали как родные друг другу. Все отмечают: да, атмосфера в «Ростове» семейная. И правильно: так и надо общаться, вместе время проводить, семьи свои привлекать», — приводит слова Карпина Metaratings.ru.

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года, а также с марта 2022 года по февраль 2025 года. Под руководством Карпина ростовчане провели 229 матчей. Летом 2021 года специалист возглавил сборную России.

Источник: Metaratings.ru
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Валерий Карпин
ФК Ростов
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 10 7 1 2 15-8 22
2
 ЦСКА 10 6 4 0 18-9 22
3
 Зенит 10 7 0 3 22-11 21
4
 Краснодар 10 6 3 1 16-10 21
5
 Спартак 10 6 2 2 17-8 20
6
 Динамо Мх 10 4 0 6 15-20 12
7
 Балтика 10 3 3 4 14-12 12
8
 Оренбург 10 2 6 2 11-10 12
9
 Рубин 10 2 6 2 12-12 12
10
 Крылья Советов 10 2 6 2 14-15 12
11
 Ростов 10 3 2 5 11-17 11
12
 Ахмат 10 2 5 3 13-13 11
13
 Локомотив 10 2 4 4 13-11 10
14
 Акрон 10 1 5 4 11-19 8
15
 Родина 10 1 2 7 10-25 5
16
 Факел 10 0 3 7 6-18 3
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17.10 14:00 Крылья Советов – Факел - : -
17.10 16:30 Динамо Мх – Акрон - : -
17.10 19:30 Локомотив – Краснодар - : -
18.10 14:00 Зенит – Ахмат - : -
18.10 16:15 Динамо – ЦСКА - : -
18.10 18:30 Спартак – Рубин - : -
18.10 20:45 Балтика – Ростов - : -
19.10 19:30 Родина – Оренбург - : -
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Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 8
Александр Соболев
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Зенит

 8
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Иван Обляков

ЦСКА

 6
П
Педро
Педро

Зенит

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Маркиньос

Спартак

 4
Иван Олейников
Иван Олейников

Крылья Советов, ЦСКА

 4
И К Ж
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Ахмат

 8 1 3
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Рубин

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