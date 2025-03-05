Карпин — о прощании с «Ростовом»: «На глаза наворачивались слезы»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин поделился эмоциями после своего ухода из «Ростова».

«На собрании я попрощался с командой, присел в номере, в котором провел семь лет. Жалко? Ну да, жалко. Но это мое решение. А на глаза все равно наворачивались слезы. С кем-то я проводил больше времени, с кем-то меньше. Но даже легионеры — Роналдо, Сако, Мохеби — и с ними возникла особенная связь, персональная.

Молодые ребята, которые теперь в основе — они со мной росли и закрепились в команде. А можно сказать, что появились ниоткуда. Поездки, от которых мы офигеваем, здорово сближают. Едешь-едешь, общаешься. Все стали как родные друг другу. Все отмечают: да, атмосфера в «Ростове» семейная. И правильно: так и надо общаться, вместе время проводить, семьи свои привлекать», — приводит слова Карпина Metaratings.ru.

Карпин возглавлял «Ростов» с декабря 2017 года по август 2021 года, а также с марта 2022 года по февраль 2025 года. Под руководством Карпина ростовчане провели 229 матчей. Летом 2021 года специалист возглавил сборную России.